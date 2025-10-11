Thiago Motta la Real Sociedad bussa alla porta e insiste | ma la risposta dell’ex Juventus alla panchina spagnola sembra essere questa! Svelata la sua idea

Thiago Motta, la Real Sociedad spinge per l’ex tecnico della Juventus che però sembra avere un’idea chiara per la panchina spagnola. Un nome che scotta, una panchina che, per ora, può attendere. Thiago Motta è uno degli allenatori più corteggiati sul mercato degli svincolati, ma non ha alcuna fretta di tornare. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, dopo il sondaggio del Monaco, sulle tracce dell’ex tecnico della Juventus si è mossa con forza la Real Sociedad. Dopo il Monaco, la chiamata della Real Sociedad. Il club spagnolo sta vivendo un momento difficile e valuta un cambio in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta, la Real Sociedad bussa alla porta e insiste: ma la risposta dell’ex Juventus alla panchina spagnola sembra essere questa! Svelata la sua idea

