Thiago Motta e la Real Sociedad | il tecnico italiano prende tempo

Inter News 24 Thiago Motta l’ex Inter riflette sulla proposta della squadra spagnola, ma sembra orientato verso un altro progetto. Thiago Motta è uno degli allenatori più corteggiati del mercato, dopo la sua esperienza alla Juventus, ma non ha fretta di prendere una decisione riguardo alla sua prossima panchina. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, dopo l’interesse del Monaco, è stata la Real Sociedad a farsi avanti con una proposta concreta, cercando di coinvolgere Motta per aprire un nuovo ciclo nella squadra spagnola, attualmente in difficoltà. Il momento della riflessione. Nonostante l’interesse della Real Sociedad, Motta ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thiago Motta e la Real Sociedad: il tecnico italiano prende tempo

