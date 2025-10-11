The Walking Dead | Daryl Dixon rivela le prime immagini della quarta stagione

The Walking Dead: Daryl Dixon ha rivelato un primo sguardo alla quarta stagione dello spin-off sugli zombie, anticipando ciò che accadrà nella parte finale della serie. La terza stagione di Daryl Dixon ha portato Daryl e Carol in Spagna, dove hanno cercato di aiutare una nuova comunità, Solaz del Mar, mentre tentavano di tornare a casa in America. All’inizio di quest’anno, è stato confermato che la stagione 4 di Daryl Dixon sarebbe stata l’ultima serie di episodi della serie. Le riprese sono iniziate in Spagna all’inizio di quest’anno e la prossima stagione conterrà otto episodi in totale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: walking - dead

Episodi di walking dead che dimostrano la qualità delle ultime cinque stagioni

The walking dead: perché la serie ha corretto un grosso errore dei fumetti

The walking dead: come sorprendere i fan nella prossima era della serie

Ultime novità saldaPress: - THE WALKING DEAD: CLEMENTINE vol. 3 - THE WALKING DEAD: CLEMENTINE vol. 3 + Cofanetto - VOID RIVALS vol. 3 - GHOSTGUN vol. 3 (di 3) Vai su Facebook

The Walking Dead, l’ultimo episodio del nuovo spin-off ha riportato la serie ai suoi momenti migliori - Il nuovo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon è un ritorno alle origini, che riaccende la forza e l’anima del franchise. Come scrive bestmovie.it

In The Walking Dead è finalmente arrivato un villain degno di Negan - I fan hanno aspettato a lungo questo momento, ma ora ci siamo: il cattivo più famoso di The Walking Dead ha trovato un degno erede ... Si legge su bestmovie.it