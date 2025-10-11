The Walking Dead 3 | Daryl Dixon AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4

Norman Reedus e Melissa McBride hanno inviato un messaggio ai fan dello show dal set dell'ultimo capitolo della serie AMC. Al New York Comic-Con AMC ha regalato nuove anticipazioni sulla stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon e sul prossimo capitolo della storia, che sarà l'ultimo. L'emittente americana ha infatti condiviso due video che regalano una scena del season finale e un breve filmato girato sul set. I due video della serie Il panel dedicato alla serie The Walking Dead: Daryl Dixon ha permesso ai fan di vedere una scena tratto dall'ultimo episodio della terza stagione, intitolato Solace of the Sea, in cui il protagonista interpretato da Norman Reedus spiega alla sua amica Carol, ruolo affidato a Melissa McBride, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

