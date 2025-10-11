The Walking Dead 3 | Daryl Dixon AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4
Norman Reedus e Melissa McBride hanno inviato un messaggio ai fan dello show dal set dell'ultimo capitolo della serie AMC. Al New York Comic-Con AMC ha regalato nuove anticipazioni sulla stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon e sul prossimo capitolo della storia, che sarà l'ultimo. L'emittente americana ha infatti condiviso due video che regalano una scena del season finale e un breve filmato girato sul set. I due video della serie Il panel dedicato alla serie The Walking Dead: Daryl Dixon ha permesso ai fan di vedere una scena tratto dall'ultimo episodio della terza stagione, intitolato Solace of the Sea, in cui il protagonista interpretato da Norman Reedus spiega alla sua amica Carol, ruolo affidato a Melissa McBride, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: walking - dead
Episodi di walking dead che dimostrano la qualità delle ultime cinque stagioni
The walking dead: perché la serie ha corretto un grosso errore dei fumetti
The walking dead: come sorprendere i fan nella prossima era della serie
Ultime novità saldaPress: - THE WALKING DEAD: CLEMENTINE vol. 3 - THE WALKING DEAD: CLEMENTINE vol. 3 + Cofanetto - VOID RIVALS vol. 3 - GHOSTGUN vol. 3 (di 3) Vai su Facebook
The Walking Dead - Stagione 3 - Ray della terza stagione di The Walking Dead, la serie tv horror ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, che ad ottobre ... Secondo serial.everyeye.it
The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 su Sky dall'8 settembre. Il trailer - Continua l’estate all’insegna della sopravvivenza con la nuova stagione dedicata a uno dei personaggi più amati della graphic novel di Robert Kirkman. Da tg24.sky.it