The Revenge of La Llorona | Il cast del sequel del film horror del 2019
La produzione di The Revenge of La Llorona, sequel dell’horror di successo “ La Llorona – Le lacrime del male ” è finalmente partita. Partita e sospesa più volte nel corso degli ultimi anni, la produzione del nuovo film del franchise noto come “ ConjuringVerse ” (o almeno così è stato segnalato più volte) sembra finalmente aver trovato la via giusta. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il casting del film ha prodotto i nomi di Jay Hernandez (Magnum P.I.), Monica Raymund (Chicago Fire), Raymond Cruz (dal primo film), Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado), Avie Porto (Bob Hearts Abishola). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: revenge - llorona
A sei anni dal debutto di La Llorona nell’universo di The Conjuring, il seguito è ufficialmente in lavorazione. Secondo The Hollywood Reporter si chiamerà The Revenge of La Llorona, si gira a Buffalo e tra i co-produttori c’è James Wan. Nuovo team creativo: s Vai su Facebook
The Revenge of La Llorona il Sequel è Ufficiale, Nuovo Cast e Regista! https://mistermovie.it/news/the-revenge-of-la-llorona-il-sequel-e-ufficiale-nuovo-cast-e-regista-138967/… #mistermovie - X Vai su X
Film horror The Revenge of La Llorona, spirito maligno con Jay Hernandez e Monica Raymund - The Revenge of La Llorona, la trama del filmThe Revenge of La Llorona è il film horror in produzione. Da msn.com
The Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona: che cosa sappiamo - A sei anni di distanza dall'uscita del primo film La Llorona, parte dell'universo di The Conjuring, un sequel è entrato ufficialmente in lavorazione. Lo riporta msn.com