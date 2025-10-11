The Revenge of La Llorona | Il cast del sequel del film horror del 2019

La produzione di The Revenge of La Llorona, sequel dell’horror di successo “ La Llorona – Le lacrime del male ” è finalmente partita. Partita e sospesa più volte nel corso degli ultimi anni, la produzione del nuovo film del franchise noto come “ ConjuringVerse ” (o almeno così è stato segnalato più volte) sembra finalmente aver trovato la via giusta. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il casting del film ha prodotto i nomi di Jay Hernandez (Magnum P.I.), Monica Raymund (Chicago Fire), Raymond Cruz (dal primo film), Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado), Avie Porto (Bob Hearts Abishola). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

