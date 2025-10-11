The Queen of Fashion ecco tutto quello che sappiamo finora del biopic dedicato a Isabella Blow

Diretto da Alex Marx, il film avrà come protagonista Andrea Riseborough nei panni della celebre fashion editor che ha scoperto Alexander McQueen e Philip Treacy. La pellicola sarà una chicca per gli appassionati di moda: in scena gli abiti e i cappelli veri appartenuti all'icona di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The Queen of Fashion, ecco tutto quello che sappiamo finora del biopic dedicato a Isabella Blow

Isabella Blow e le sue molteplici sfaccettature nel nuovo biopic “The Queen of Fashion” - Stravagante tanto quanto brillante, Isabella Blow ha vissuto una vita tanto rocambolesca quanto tragica da sembrare cinema, costellata da profondi drammi, ma anche da sorprendenti scoperte. Scrive alfemminile.com