the queen of fashion ecco tutto quello che sappiamo finora del biopic dedicato a isabella blow

11 ott 2025

Diretto da Alex Marx, il film avrà come protagonista Andrea Riseborough nei panni della celebre fashion editor che ha scoperto Alexander McQueen e Philip Treacy. La pellicola sarà una chicca per gli appassionati di moda: in scena gli abiti e i cappelli veri appartenuti all'icona di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Isabella Blow e le sue molteplici sfaccettature nel nuovo biopic “The Queen of Fashion” - Stravagante tanto quanto brillante, Isabella Blow ha vissuto una vita tanto rocambolesca quanto tragica da sembrare cinema, costellata da profondi drammi, ma anche da sorprendenti scoperte. Scrive alfemminile.com

