The New Force la spiegazione del finale

The New Force, originariamente intitolato 'Skiftet', è un dramma storico svedese Netflix ambientato nel 1958, quando Klara, a Stoccolma, introduce una nuova iniziativa e include agenti di polizia donne nelle forze dell'ordine. Tuttavia, sebbene l'idea rimanga nobile, la realtà di essere una poliziotta, o "gonne", come vengono alla fine chiamate, presenta una realtà molto più complicata. Le amiche e coinquiline Carin, Siv e Ingrid iniziano a rendersene conto quando vengono accolte nella stazione di polizia locale, solo per essere accolte con riluttanza, scherno e disprezzo dai loro colleghi maschi.