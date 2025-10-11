Testimone del tempo Emozione Chagall la Pace è in mostra
"È la grandezza di quegli artisti che sanno parlare sempre a tutti, in un linguaggio comprensibile, sempre emozionante". Un linguaggio ancora contemporaneo, e, in queste ore, attualissimo. Sono le parole adottate da Iole Siena, presidente e amministratore di Arthemisia, per introdurre l’ultimo quadro della mostra Chagall. Testimone del suo tempo. L’opera si intitola La Paix, La Pace: "si tratta di un’immagine incredibile, praticamente inedita, vista pochissimo. Rappresenta una grande colomba che ha tra le zampe un libro aperto, con scritto la vie, la paix. Quando due anni fa abbiamo pensato a questa mostra, non immaginavamo certo che l’opera, oggi, sarebbe stata così opportuna, presente, contemporanea". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: testimone - tempo
'Chagall, testimone del suo tempo', a Palazzo Diamanti uno dei più importanti e amati maestri del novecento
'Chagall, testimone del suo tempo', a Palazzo Diamanti uno dei più importanti maestri del Novecento
Addio Checca, testimone di quel tempo in cui eravamo felici e non lo sapevamo - X Vai su X
Manca davvero pochissimo all'inaugurazione dell'attesissima mostra “Chagall, testimone del suo tempo” a Palazzo dei Diamanti! L'esposizione sul geniale artista russo aprirà l'11 ottobre 2025 e permetterà di viaggiare con la fantasia grazie a 200 tra dipinti, - facebook.com Vai su Facebook
Testimone del tempo. Emozione Chagall, la Pace è in mostra - La grande rassegna di Arthemisia al Palazzo dei Diamanti di Ferrara Duecento opere fra dipinti, disegni e incisioni: tanti inediti in Italia. Scrive ilrestodelcarlino.it
Marc Chagall, testimone del suo tempo. Arriva la grande mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara - A Palazzo dei Diamanti anche due sale immersive per coinvolgere il pubblico nelle atmosfere incantate dell’artista ... Lo riporta artribune.com