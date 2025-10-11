Testimone del tempo Emozione Chagall la Pace è in mostra

"È la grandezza di quegli artisti che sanno parlare sempre a tutti, in un linguaggio comprensibile, sempre emozionante". Un linguaggio ancora contemporaneo, e, in queste ore, attualissimo. Sono le parole adottate da Iole Siena, presidente e amministratore di Arthemisia, per introdurre l’ultimo quadro della mostra Chagall. Testimone del suo tempo. L’opera si intitola La Paix, La Pace: "si tratta di un’immagine incredibile, praticamente inedita, vista pochissimo. Rappresenta una grande colomba che ha tra le zampe un libro aperto, con scritto la vie, la paix. Quando due anni fa abbiamo pensato a questa mostra, non immaginavamo certo che l’opera, oggi, sarebbe stata così opportuna, presente, contemporanea". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

