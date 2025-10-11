Tesori nascosti tra Trentino e Alto Adige | tornano le Giornate FAI d’Autunno

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 tornano sabato 11 e domenica 12 ottobre con un weekend dedicato alla scoperta dei tesori più affascinanti e spesso inaccessibili del nostro territorio. Un grande evento nazionale, diffuso in 350 città italiane, che ogni anno coinvolge migliaia di volontari e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: tesori - nascosti

Visita guidata tra i tesori nascosti di Bari Vecchia

Alla scoperta dei tesori nascosti di Vittorio Veneto

Visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti di Bari vecchia

PODCAST | Alla scoperta di As bestas la terra della discordia, Un bel mattino e What We Do in the Shadows. Puntata numero 255 della guida ai tesori nascosti dello streaming #ANSA https://open.spotify.com/episode/1Yfrw1dBo9zEy2KpNWOJab?si=947a1d9 Vai su Facebook

Giornate Fai d’Autunno: guida ai tesori nascosti della Toscana... tutti da scoprire - X Vai su X

TESORI NASCOSTI: PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DOPO UN INFORTUNIO - È incominciata nelle scorse settimana l’attuazione della fase operativa del Progetto â‚¬ËœTesori Nascosti â€‘¬¦percorsi di ricerca e sviluppo delle competenze professionali e personali di infortunati ... Lo riporta disabili.com