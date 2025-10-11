Terzo Torneo di Burraco di AIMFT l' evento per sostenere la ricerca e i caregiver presso la Società Canottieri Milano

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso la Società Canottieri Milano, il Terzo Torneo di Burraco di AIMFT – Associazione Italiana Malattia Frontotemporale, per unire convivialità, sensibilizzazione e sostegno alla ricerca su una delle patologie neuro-degenerative più complesse e ancora poco conosciute Si è svolto oggi, press. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

terzo torneo di burraco di aimft l evento per sostenere la ricerca e i caregiver presso la societ224 canottieri milano

© Ilgiornaleditalia.it - Terzo Torneo di Burraco di AIMFT, l'evento per sostenere la ricerca e i caregiver presso la Società Canottieri Milano

In questa notizia si parla di: terzo - torneo

Concluso a Cepagatti il torneo di bocce "Terzo memorial Francesco Fantacuzzi & Manlio Creati”: i vincitori

US Open 2025, Paolini e Darderi conquistano il terzo turno del torneo

Basket, torneo di Jesi: i Raggisolaris in finale per il terzo posto

Cerca Video su questo argomento: Terzo Torneo Burraco Aimft