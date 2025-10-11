Terzo Torneo di Burraco di AIMFT l' evento per sostenere la ricerca e i caregiver presso la Società Canottieri Milano
Presso la Società Canottieri Milano, il Terzo Torneo di Burraco di AIMFT – Associazione Italiana Malattia Frontotemporale, per unire convivialità, sensibilizzazione e sostegno alla ricerca su una delle patologie neuro-degenerative più complesse e ancora poco conosciute Si è svolto oggi, press. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: terzo - torneo
Concluso a Cepagatti il torneo di bocce "Terzo memorial Francesco Fantacuzzi & Manlio Creati”: i vincitori
US Open 2025, Paolini e Darderi conquistano il terzo turno del torneo
Basket, torneo di Jesi: i Raggisolaris in finale per il terzo posto
Una piccola selezione delle foto del terzo Torneo di Calcio a 5 in memoria di Beppe “Grumbi” Melchionna, organizzato da Arci Torino insieme a Balon Mundial, Uisp Torino e al Circolo La Cadrega! Dieci squadre della rete di Arci Torino si sono sfidate con e - facebook.com Vai su Facebook
Tennis Itf Combined, nel terzo torneo del Forte le sorelle Dessolis accedono al tabellone principale del torneo - X Vai su X