Terrore in Italia 14enne accoltella i genitori nel sonno Cosa hanno scoperto sul suo cellulare
L’ orrore si è consumato nel silenzio della notte, spezzato solo dal grido strozzato di chi si è trovato improvvisamente nel buio, aggredito da una furia inattesa. In una modesta casa, dove il sonno avrebbe dovuto essere un rifugio sicuro, si è invece consumato un dramma familiare di indicibile gravità. Due genitori, colti nel vulnerabile stato del sonno profondo, sono stati brutalmente aggrediti, accoltellati mentre riposavano. L’assalto, feroce e inaspettato, ha lasciato i due coniugi feriti e l’abitazione in subbuglio, una scena sconvolgente che ha richiesto l’ intervento d’urgenza delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
