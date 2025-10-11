Terrore davanti a scuola | accoltellamento tra ragazzini a Forlì feriti tre studenti
Forlì, 11 ottobre 2025 – Tre studenti dell’istituto professionale ‘ Roberto Ruffilli’ sono stati feriti a colpi di coltello poco dopo le 8, prima dell’ingresso a scuola. L’aggressione si è verificata nel piccolo vicolo laterale di via Romanello, di fronte all’istituto, uno spiazzo con aiuole e qualche panchina, collocato tra i palazzi della Guardia di Finanza e dell’Archivio notarile. Chi sono i feriti. Due feriti sono stati portati in ospedale a Forlì, mentre un terzo (quello che aveva perso più sangue) è finito al Bufalini di Cesena. Tra i feriti lievi c’è anche una ragazza. Il paziente più serio è stato colpito a una gamba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
