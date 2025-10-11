Terribile lutto per Bianca Guaccero | devastata dal dolore
Bianca Guaccero piange la scomparsa del padre Ettore, un legame unico raccontato tra lacrime, ricordi e parole che restano per sempre Hai mai provato un dolore così forte da toglierti il fiato? Bianca Guaccero l’ha vissuto sulla propria pelle. Il 10 ottobre 2025 ha perso il suo amato padre, Ettore, all’età di 81 anni. Una figura centrale nella sua vita, un legame profondo che andava oltre le parole. Sui social, Bianca non ha parlato esplicitamente della scomparsa, ma quel “Ti amerò per sempre” condiviso su Instagram è bastato per raccontare tutto. I funerali si sono svolti il giorno successivo nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, in Puglia, la terra d’origine di Bianca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
