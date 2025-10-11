Terribile lutto per Bianca Guaccero | devastata dal dolore

Gossipnews.tv | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Guaccero piange la scomparsa del padre Ettore, un legame unico raccontato tra lacrime, ricordi e parole che restano per sempre Hai mai provato un dolore così forte da toglierti il fiato? Bianca Guaccero l’ha vissuto sulla propria pelle. Il 10 ottobre 2025 ha perso il suo amato padre, Ettore, all’età di 81 anni. Una figura centrale nella sua vita, un legame profondo che andava oltre le parole. Sui social, Bianca non ha parlato esplicitamente della scomparsa, ma quel “Ti amerò per sempre” condiviso su Instagram è bastato per raccontare tutto. I funerali si sono svolti il giorno successivo nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, in Puglia, la terra d’origine di Bianca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

terribile lutto per bianca guaccero devastata dal dolore

© Gossipnews.tv - Terribile lutto per Bianca Guaccero: devastata dal dolore

In questa notizia si parla di: terribile - lutto

Lutto enorme in tv, morta così la mitica attrice: il terribile annuncio 

Amanda Sandrelli rivela il grande dramma che l’ha colpita: non solo la terribile malattia, ma anche un lutto straziante

Terribile lutto nel mondo del cinema, è morto annegato: che tragedia

terribile lutto bianca guaccero“È morto” Lutto atroce per Bianca Guaccero, la notizia poco fa - Oggi i funerali a Bitonto, un momento di profondo dolore e ricordi indimenti ... Riporta bigodino.it

terribile lutto bianca guacceroBianca Guaccero, dolore immenso: addio al suo punto di riferimento - Nella giornata di venerdì 10 ottobre è venuto a mancare Ettore Guaccero, il padre dell’attrice e conduttrice ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Lutto Bianca Guaccero