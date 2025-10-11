Terribile incidente a Campiglione Fenile | scontro tra due auto e una moto morto il giovane centauro Leonardo Busacca di Luserna San Giovanni

Un terribile incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 11 ottobre 2025, sulla provinciale 151 (denominata in quel tratto via Cavour) a Campiglione Fenile. Si è trattato dello scontro fra tre veicoli: due auto, una Fiat Panda e una Peugeot 5008, e una moto. Il centauro, Leonardo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

