Terribile incidente a Campiglione Fenile | scontro tra due auto e una moto morto il giovane centauro Leonardo Busacca di Luserna San Giovanni
Un terribile incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 11 ottobre 2025, sulla provinciale 151 (denominata in quel tratto via Cavour) a Campiglione Fenile. Si è trattato dello scontro fra tre veicoli: due auto, una Fiat Panda e una Peugeot 5008, e una moto. Il centauro, Leonardo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Un terribile incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 11 ottobre 2025, sulla provinciale 151 (denominata in quel tratto via Cavour) a Campiglione Fenile.
Il centauro è stato rianimato sul posto dopo l'arresto cardiaco, ma è spirato poco dopo l'arrivo al CTO di Torino.