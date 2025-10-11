Terribile incendio in un condominio in Italia | ci sono morti e feriti
– Una notte di terrore e dolore ha colpito la comunità di Cornaredo, alle porte di Milano, dove un incendio improvviso ha seminato distruzione e paura tra i residenti di un condominio in via Cairoli. L’episodio, avvenuto nelle prime ore di sabato 11 ottobre, ha provocato la morte di tre persone e costretto quaranta abitanti a lasciare in fretta le proprie abitazioni, mentre le squadre di soccorso lottavano contro il tempo e le fiamme per salvare il maggior numero possibile di vite. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
