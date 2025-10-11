Terra del Sole torna nella storia con la rievocazione ‘L’alba della città fortezza’

Archiviata tra i consensi Ad. 1387 Battaglia a Terra del Sole, in questo fine settimana la cittadella medicea torna a immergersi nell’antico passato: oggi e domani è infatti in programma ‘L’alba della città fortezza’, un nuovo grande evento rievocativo all’insegna della storia e della cultura, ma anche dello spettacolo. La manifestazione che va in scena in questo weekend nasce dalla collaborazione tra Compagnia del Montone e Progetto 1571, con il supporto delle realtà associative locali – Sbandieratori, Musici e Uomini d’Arme aps, Pro loco Terra del Sole e Borgo Romano –, e vedrà la partecipazione di numerosi gruppi di rievocazione provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni dell’Europa: da Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno già confermato la presenza, trasformando la manifestazione in un vero e proprio crocevia internazionale della rievocazione rinascimentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

