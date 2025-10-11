Terni la quindicenne ternana Romana Petrucci al reality ' Il Collegio' | Innamorata dei colori rossoverdi

La quindicenne di Terni Romana Petrucci parteciperà alla prossima edizione del reality “Il Collegio”, noto programma trasmesso sulla Rai, in cui nel corso degli anni hanno partecipato anche altri ragazzi di Terni. La trasmissione andrà in onda iniziamente su RaiPlay dal 23 ottobre e arriverà poi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

