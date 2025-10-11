Terni arrestato ventottenne per atti persecutori e violenza sull’ex compagna | colpita con una testata e molestata

I Carabinieri della Stazione di Terni, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un cittadino indiano di 28 anni, residente da tempo in città, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - arrestato

In tasca il visto turistico, la cocaina e i soldi in contanti: arrestato dai carabinieri di Terni

Terni, scoperto a spacciare droga si nasconde sotto un’autovettura: arrestato a Borgo Rivo

Oltre quattro chili di “droga del cannibale” in casa, arrestato un giovane di Terni

#Terni, 28enne perseguita la ex: #arrestato. Ha colpito la #donna con una #testata - X Vai su X

https://terninrete.it/notizie-di-terni-terni-ferito-con-una-coltellata-a-porta-santangelo-arrestato-un-41enne/ - facebook.com Vai su Facebook

Terni, non accetta la fine del rapporto sentimentale: 28enne arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona - L'uomo indiano accusato anche di atti persecutori e lesione personale aggravata verso la ex fidanzata 34enne ternana ... Da corrieredellumbria.it

Terni, aggredisce e rapina la ex minorenne e ferisce un poliziotto e un carabiniere: arrestato ventenne egiziano - Pedina la ex fidanzata minorenne, l’aspetta fuori da un locale, l’aggredisce, le strappa via la borsa facendola cadere a terra. ilmessaggero.it scrive