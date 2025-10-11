Terminata l' occupazione della Statale di via Conservatorio

È terminata dopo cinque giorni l'occupazione della facoltà di Scienze politiche della Statale di Milano. Gli studenti hanno lasciato la sede di via Conservatorio e le lezioni - fatte finora da remoto - riprenderanno lunedì. L'occupazione e la manifestazioneGli studenti, guidati dal collettivo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it