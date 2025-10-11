Termina la corsa di Jasmine Paolini a Wuhan | l’azzurra cede in due set a Coco Gauff

Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. Questa volta la toscana non riesce a battere Coco Gauff, come invece era accaduto nei tre precedenti stagionali. L’americana, infatti, si è imposta in due set per 6-4 6-3 al termine di un match che poteva anche girare dalla parte dell’azzurra, decisamente troppo fallosa quest’oggi e sicuramente non nella versione eccezionale vista contro Swiatek nei quarti. Resta comunque un ottimo torneo per Paolini, che si è garantita punti importantissimi per la qualificazione alle WTA Finals, che ora è davvero vicinissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Termina la corsa di Jasmine Paolini a Wuhan: l’azzurra cede in due set a Coco Gauff

