Tentato omicidio del nipote del boss cadono le accuse per i 6 indagati

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il tentato omicidio di Gustavo Bardellino, nipote di Antonio Bardellino fondatore del clan dei Casalesi, non c’è alcun colpevole. Il gip del tribunale di Roma Ilaria Tarantino ha archiviato le posizioni dei 6 indagati per l’agguato ai danni del nipote del boss avvenuto il 15 febbraio 2022. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio

Sangue a Principe: un ferito alla gola con roncola, 34enne accusato di tentato omicidio

Accoltella il collega di lavoro, cambia l’accusa: è tentato omicidio

Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale

Omicidio nel Gargano, nipote di boss ucciso in auto - E' stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con ogni probabilità fucile (arma spesso utilizzata negli agguati soprattutto sul Gargano) Leonardo Ricucci, 38 anni, assassinato a Monte Sant'Angelo ... Secondo ansa.it

Zio accoltella nipote all’interno del rifugio. È ai domiciliari - Si trova da mercoledì agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, Massimiliano Pinoli, 44 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio del nipote Ivan Invernizzi. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Omicidio Nipote Boss