Tentato omicidio del nipote del boss cadono le accuse per i 6 indagati
Per il tentato omicidio di Gustavo Bardellino, nipote di Antonio Bardellino fondatore del clan dei Casalesi, non c’è alcun colpevole. Il gip del tribunale di Roma Ilaria Tarantino ha archiviato le posizioni dei 6 indagati per l’agguato ai danni del nipote del boss avvenuto il 15 febbraio 2022. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: tentato - omicidio
Sangue a Principe: un ferito alla gola con roncola, 34enne accusato di tentato omicidio
Accoltella il collega di lavoro, cambia l’accusa: è tentato omicidio
Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale
Nel pomeriggio di ieri, a Copertino, i carabinieri hanno sventato il tentato omicidio di una donna che sarebbe stata aggredita dal marito, verosimilmente in preda a una grave crisi psicotica: l'uomo avrebbe aggredito la moglie all’interno dell’abitazione con l’inte Vai su Facebook
#ReggioCalabria: Tre arresti per tentato omicidio in pieno centro città - https://ilmetropolitano.it/2025/10/10/incontro-del-questore-la-rosa-con-i-vertici-della-polizia-olandese/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Omicidio nel Gargano, nipote di boss ucciso in auto - E' stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con ogni probabilità fucile (arma spesso utilizzata negli agguati soprattutto sul Gargano) Leonardo Ricucci, 38 anni, assassinato a Monte Sant'Angelo ... Secondo ansa.it
Zio accoltella nipote all’interno del rifugio. È ai domiciliari - Si trova da mercoledì agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, Massimiliano Pinoli, 44 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio del nipote Ivan Invernizzi. Secondo ilgiorno.it