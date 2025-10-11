Quattro uomini sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver tentato una serie di truffe nel territorio di Laterina, a bordo di una Peugeot nera. L’ultimo episodio si è verificato nella farmacia del paese, dove un carabiniere fuori servizio, notando atteggiamenti sospetti, ha allertato la caserma. Una pattuglia dell’Arma è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare uno dei sospetti. Gli altri tre sono fuggiti con l’auto, ma dopo un breve inseguimento sono stati raggiunti e fermati. Tutti e quattro sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tentano truffe a Laterina: quattro uomini fermati dai carabinieri dopo un inseguimento