Tentano furto in casa di un poliziotto | georgiani arrestati

Un "palo" e due topi d'appartamento pronti a colpire. Peccato, per loro, che la casa da svaligiare fosse quella di un poliziotto. Così è finito sul nascere il piano messo in atto da tre georgiani, che sono stati arrestati.Furti negli appartamenti, preso il "chiavaro dei georgiani" in grado di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: tentano - furto

Roma, tentano il furto di un motorino: nei guai tre giovanissimi

Milano, tentano furto da 1,5 milioni sul treno ma la polizia li blocca. L’attrice Tatiana Luter ringrazia

Catania, zona industriale: tentano furto in uno stabilimento abbandonato, arrestati due uomini

Dalla Toscana - Tentano il furto sulle auto in sosta e vengono arrestati grazie ai residenti - facebook.com Vai su Facebook

Roma: tentano un furto in casa di un poliziotto. Tre arresti - Il proprietario dell'abitazione, al Tuscolano, era un agente ... Riporta rainews.it

Tentano furto in casa ma il proprietario è un poliziotto: arrestati - Nella capitale negli ultimi giorni, la sono state fermate ventidue persone tra presunti ladri e rapinatori ... Si legge su msn.com