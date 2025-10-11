tentano di tagliare le cassaforti alla brt

GROSSETO Tentativo di furto nella notte alla Brt, la ditta di spedizioni pacchi in via Zircone. I malviventi dopo essere entrati forzando una vetrata degli uffici, hanno cercato di aprire le cassaforti con un frullino. Due le casseforti prese di mira: quando hanno capito che era impossibile portarle via, i ladri hanno tentato di tagliare il metallo con un frullino, ma senza riuscirci. L’allarme li ha infatti costretti a desistere e fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il tentativo di furto ha comunque causato danni consistenti agli uffici della ditta. I vetri divisori interni sono stati infranti e la parete della cassaforte risulta danneggiata dai colpi del frullino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

