Tentano di sfondare la vetrina di un negozio con un tombino coppia di ladri arrestata a Torino Centro
Nella serata dello scorso martedì 7 ottobre 2025 la polizia di Torino ha arrestato due uomini, rispettivamente di 41 e 38 anni, per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti dei Falchi (la sezione di contrasto al crimine diffuso) della squadra mobile e del commissariato Barriera Nizza sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: tentano - sfondare
Tentano di sfondare il raccoglitore delle monete nella stazione di servizio: è caccia ai ladri
Furto nella notte a Reggio Emilia Ladri in azione da Reggio Sport, il negozio di articoli sportivi in viale Piave, zona stazione, lungo la circonvallazione, a due passi dal centro storico. Nelle immagini di videosorveglianza si vede uno dei ladri sfondare la porta - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione tra polizia e manifestanti all'ingresso del porto di Salerno, al varco di Ponente, dove diversi manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia. - X Vai su X
Tentano di sfondare la vetrina di un negozio con un tombino, coppia di ladri arrestata a Torino Centro - Nella serata dello scorso martedì 7 ottobre 2025 la polizia di Torino ha arrestato due uomini, rispettivamente di 41 e 38 anni, per tentato furto aggravato in concorso. Come scrive torinotoday.it
Tentano un furto in pieno centro a Torino lanciando un tombino contro una vetrina: arrestati due uomini in via Garibaldi - Sul posto sono giunti i Falchi della Squadra Mobile e una Volante del Commissariato Barriera Nizza ... Scrive giornalelavoce.it