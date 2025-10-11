Tentano di sfondare la vetrina di un negozio con un tombino coppia di ladri arrestata a Torino Centro

Nella serata dello scorso martedì 7 ottobre 2025 la polizia di Torino ha arrestato due uomini, rispettivamente di 41 e 38 anni, per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti dei Falchi (la sezione di contrasto al crimine diffuso) della squadra mobile e del commissariato Barriera Nizza sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

