Tenta rapina con coltello ma i cittadini lo bloccano | 17enne arrestato

Notte movimentata nel cuore della città. Attorno all’1:10 di venerdì 10 ottobre, una Volante del commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta in via Benedetto XIV, dopo la segnalazione di un cittadino bloccato da alcune persone mentre tentava una rapina.All’arrivo degli agenti, il giovane. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

