Tenta di uccidere i genitori nel sonno Arrestato 14enne a Ravenna

11 ott 2025

AGI - Un 14enne è stato arrestato dalla polizia a Ravenna con l’accusa di aver tentato di uccidere entrambi i genitori nel sonno. L’aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, in un’abitazione alla periferia della città. Poco dopo le tre, una chiamata al 112 ha fatto intervenire le Volanti e i sanitari del 118, che hanno trovato i due coniugi feriti da arma da taglio. Le vittime non sono in pericolo di vita. Il minore, ancora in casa e in evidente stato di confusione, è stato fermato dagli agenti e accompagnato in Questura. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, dove sarebbero state rinvenute ricerche che indicherebbero una possibile premeditazione. 🔗 Leggi su Agi.it

