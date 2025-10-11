Tenta di rubare una bici poi l’aggressione in centro | ferisce al volto con una bottiglia il proprietario intervenuto per riprendersela | arrestato 45enne
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno arrestato un 45enne straniero che, al termine delle necessarie verifiche e degli accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di una rapina aggravata dall'utilizzo di un'arma impropria, utilizzata per ferire la vittima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
