TennisWuhan | Paolini out in semifinale

12.49 Si ferma in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan in Cina. La toscana, testa di serie n.7, è stata battuta, per la prima volta quest'anno, da Coco Gauff, numero 3 del ranking. E' finita con un rapido 64 63 per l'americana, in un match condizionato dalla difficoltà per le due tenniste di mantenere il servizio: in totale sono stati addirittura 12 i break (in 17 game), con l'azzurra che nel secondo set non è riuscita a mantenere il servizio nei suoi 4 turni di battuta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it