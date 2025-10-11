TennisWuhan | Paolini out in semifinale
12.49 Si ferma in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan in Cina. La toscana, testa di serie n.7, è stata battuta, per la prima volta quest'anno, da Coco Gauff, numero 3 del ranking. E' finita con un rapido 64 63 per l'americana, in un match condizionato dalla difficoltà per le due tenniste di mantenere il servizio: in totale sono stati addirittura 12 i break (in 17 game), con l'azzurra che nel secondo set non è riuscita a mantenere il servizio nei suoi 4 turni di battuta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: tenniswuhan - paolini
L'atleta italiana Jasmine Paolini restituisce un colpo durante la partita del singolare femminile contro l'atleta cinese Wang Xinyu nei quarti di finale tra Cina e Italia alle Billie Jean King Cup Finals a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, - facebook.com Vai su Facebook
Wta Wuhan 2025, Paolini out in semifinale: Gauff vince 6-4, 6-3 - L’azzurra, attualmente numero 8 del mondo, si arrende in due set all’americana Coco Gauff con il punteggio di 6- Da lapresse.it
Paolini-Gauff, diretta Wta Wuhan: la semifinale di Jasmine in tempo reale - Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. Riporta tuttosport.com