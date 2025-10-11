Tennistavolo Ferrara avvio così così Sconfitte in B2 e C1

Semaforo verde sulla stagione 20252026 del Tennistavolo Ferrara, anche quest’anno targato Giara Assicurazioni. Dopo i brillanti quattro piazzamenti da podio ottenuti nel torneo open di Padova (Pietro Andreoli secondo nella prova over 120; Guido Caravita secondo e Luca Antonucci terzo nel tabellone over 450; Lorenzo Blasi terzo nella gara over 1200), è andata meno bene nella prima giornata dei campionati a squadre, nei quali, sulle otto formazioni al via (record storico per la società estense), solo tre hanno portato a casa la vittoria. Fra le formazioni battute al debutto c’è quella di serie B2, superata in casa dal Sarmeola per 5-3 dopo una prova non all’altezza delle giornate migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

