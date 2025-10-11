Tennis Serie A2 femminile Ceriano operazione riscatto Serve il colpo a Copertino
La nuova formula con meno squadre al via e, quindi, meno margine di errore impone per il Club Tennis Ceriano un’immediata riscossa dopo il ko all’esordio contro la super favorita per la vittoria finale Canottieri Casale. Magari recuperando almeno una delle tre grandi assenti dello scorso weekend in cui la formazione biancorossa ha dato del filo da torcere alle piemontesi perdendo in casa, però a testa alta, per 3-1. Domani si va in Puglia sui campi dell’ Apem Copertino che al debutto ha pareggiato a Foligno contro la Tennis Training e vedremo se capitan Silverio Basilico avrà a disposizione le tre assenti dell’esordio alla Robur Saronno in cui il suo team si è presentato fortemente rimaneggiato in virtù del forfait dei due nuovi acquisti Ylena In-Albon ed Enola Chiesa oltre a quello di Anna Turati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
