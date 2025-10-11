Tennis clamoroso a Shanghai | Vacherot batte Djokovic ed è finale

Roma, 11 ott. (askanews) – Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. E lo fa battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, quattro volte vincitore del Masters 1000 cinese e all’80^ semifinale in un Masters della carriera. 6-3, 6-4 i parziali per il 24enne monegasco, che ha sfruttato anche i tanti problemi fisici del serbo, non ultimo un guaio muscolare al gluteo. Vacherot, 204 del ranking, monegasco di passaporto, è il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la finale in un 1000. Domenica sfiderà uno tra Daniil Medvedev e. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tennis - clamoroso

Clamoroso Sinner-Alcaraz, mai successo prima: tennis stravolto

Jannik Sinner e i numeri assurdi nei Masters 1000 sul cemento: il clamoroso dato. Il campione azzurro è secondo solo ad una grande leggenda del passato. Spoiler: non si tratta dei Big 3 https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102216/janni - X Vai su X

Dovbyk ritorna sul clamoroso episodio di Roma-Lilla: “Mi pento di non aver tirato il terzo rigore”, siete d’accordo con l’attaccante? Artem Dovbyk è tornato a parlare di quell’evento. Contro il Lilla l’ucraino ha fallito due rigori in uno visto che l’arbitro ha fatt - facebook.com Vai su Facebook

Shanghai, Vacherot non si ferma: batte Djokovic ed è in finale - Quella tra Valentin Vacherot e Novak Djokovic sarebbe stata una partita che, a prescindere dall'esito, avrebbe contribuito ad aggiornare almanacchi ... Scrive sport.tiscali.it

Atp Shanghai - Vacherot batte un acciaccato Djokovic e conquista una storica finale - La favola di Valentin Vacherot vivrà un nuovo capitolo, perché il tennista classe 1998 è a un solo passo da quella che diventerebbe una incredibile impresa a Shanghai. Riporta tennisworlditalia.com