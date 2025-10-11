Tennessee esplosione in fabbrica munizioni | le immagini della devastazione
(LaPresse) Un’esplosione ha raso al suolo un impianto di esplosivi venerdì nelle zone rurali del Tennessee, lasciando dietro di sé una massa di metallo contorto, gusci di auto bruciate e almeno 19 persone scomparse e si teme siano morte, hanno detto le autorità. L’esplosione è avvenuta presso la Accurate Energetic Systems, che fornisce esplosivi per i militari. L’esplosione è avvenuta intorno alle 7.45 ora locale. Le riprese aeree mostrano il fumo sulle macerie e i detriti sparsi su un’area di almeno mezzo miglio. Le persone a più di 20 chilometri di distanza hanno sentito l’esplosione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
