Temperature ancora estive e c' è chi fa il bagno | le previsioni meteo
Fine settimana con temperature ancora estive a Genova e in Liguria, e c'è chi fa ancora il bagno a ottobre inoltrato, come testimoniano gli scatti fotografici odierni a Camogli, ma la situazione è simile anche sul resto della costa. Una condizione climatica che sembra destinata a durare ancora. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: temperature - estive
Agosto inizia col maltempo e temperature tutt'altro che estive: allerta in 5 regioni
Settembre si aprirà all'insegna del sole e con temperature ancora estive in Friuli Venezia Giulia
Verso il ritorno del bel tempo con temperature decisamente estive
Complici le temperature estive quello che sta per iniziare si preannuncia come un fine settimana da spiaggia. E così gli stabilimenti si preparano... - facebook.com Vai su Facebook
Tanto sole e temperature ancora estive tra oggi e domani sul nostro territorio; tuttavia dal satellite è ben visibile un fronte a nord-ovest (tra Francia ed Inghilterra), che già da lunedì porterà ad un deciso cambiamento. Info su: https://reggioemiliameteo.it - X Vai su X
Meteo: Caldo, attese temperature estive, fino a 30°C su queste regioni - Nei prossimi giorni le temperature subiranno un generale aumento, portandosi verso valori estivi su alcune regioni d'Italia, con picchi che potrebbero raggiungere la soglia dei 30°C. ilmeteo.it scrive
Meteo, c'è la data della svolta: "Temperature estive". Dove - Questo, almeno, è quanto dobbiamo aspettarci secondo il team di esperti de ilmeteo. Da iltempo.it