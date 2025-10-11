Temperature ancora estive e c' è chi fa il bagno | le previsioni meteo

Genovatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana con temperature ancora estive a Genova e in Liguria, e c'è chi fa ancora il bagno a ottobre inoltrato, come testimoniano gli scatti fotografici odierni a Camogli, ma la situazione è simile anche sul resto della costa. Una condizione climatica che sembra destinata a durare ancora. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

