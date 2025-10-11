Telly a X Factor conquista Achille Lauro

C’è un po’ di Bologna, quest’anno, nella trasmissione tv X Factor. Il 24enne Tellynonpiangere, alias d’arte per Giorgio Campagnoli, è di Galliera, nel cuore della Bassa bolognese e tutto il paese sta tifando per lui. Nella puntata di giovedì scorso, infatti, il giovanissimo bolognese, con la sua voce indimenticabile, ha stregato i giudici, nella sessione dei Boot Camp con una cover di ‘Superclassico’ di Ernia. "Mi piace più dell’originale", si è addirittura lasciato scappare, quasi bisbigliandolo, Achille Lauro durante la sua esibizione. Con il consenso di tutti i giudici, poi, è stato deciso che Tellynonpiangere andrà direttamente alle Last Call della prossima settimana: a quel punto, se dovesse passare, come tutti sperano e si immaginano, andrà alle serate dei live del seguitissimo programma di Sky. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Telly a X Factor conquista Achille Lauro

In questa notizia si parla di: telly - factor

Telly scende in campo con la sua versione di “Superclassico” di Ernia: ai giudici il verdetto finale. #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - facebook.com Vai su Facebook

Il Superclassico di questi Bootcamp è il tuo, Telly #XF2025 - X Vai su X

X Factor, Piercesare Fagioli emoziona Gabbani e conquista l'X Pass: l'esibizione da brividi - È tornato sul palco di X Factor 2025 per il suo Bootcamp (ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) Piercesare Fagioli, 25enne milanese da poco laureato ... Lo riporta leggo.it

X Factor 2025, Tellynonpiangere conquista Achille Lauro: tutta Bologna fa il tifo per lui - Nell’ultima puntata Giorgio Campagnoli ha stregato i giudici con una cover di 'Superclassico' di Ernia. Lo riporta msn.com