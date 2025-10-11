Telese Terme BN – due arresti in flagranza per usura ed estorsione
Telese Terme, coppia arrestata per usura ed estorsione: vittima minacciata, picchiata e colpita con acido. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto una coppia della valle telesina per i reati di usura ed estorsione. In particolare, i militari hanno proceduto al controllo di un uomo ed una donna, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati trovati in possesso della somma in contanti di € 500,00. Poco distante un’altra persona che tentava di allontanarsi. Identificate le tre persone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto ad una perquisizione rinvenendo degli appunti in possesso della coppia, una sorta di “ libro mastro”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
