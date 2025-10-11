Telese due arresti per usura ed estorsione

Comunicato Stampa Coppia della Valle Telesina fermata in flagranza dai Carabinieri: la vittima era obbligata a pagare interessi esorbitanti I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto una coppia della Valle Telesina per i reati di usura .

"Minacciata e sotto usura", consegna i soldi: arrestata una coppia - Su disposizione del pm Maria Dolores De Gaudio, il 51enne e la 49enne, difesi dall'avvocato Antonio Leone, sono stati condotti in carcere. msn.com scrive

Usura, un arresto dopo la denuncia di una cittadina cinese - Tassi fino al 300% su un prestito di 20mila euro che la donna, titolare di una stireria, aveva chiesto, finendo poi per essere minacciata di morte. Secondo rainews.it