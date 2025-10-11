Teleriscaldamento | la rete supera i 100 km Oltre 40mila gli alloggi raggiunti

11 ott 2025

IL BILANCIO. Quasi finiti gli interventi previsti nel 2025. Il servizio arriverà a toccare il 90% degli edifici in città. Nel 2024 evitate 22mila tonnellate di anidride carbonica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

