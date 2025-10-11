Telefonata Zelensky-Trump Nuove vie per rafforzare la difesa aerea

Formiche.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata “molto positiva e produttiva”. Così Volodymyr Zelensky ha definito il colloquio avuto oggi con Donald Trump, nel tentativo di riaprire un canale diretto con la nuova amministrazione americana e rimettere gli Stati Uniti al centro della partita ucraina. “Mi sono congratulato con il presidente Trump per il successo e per l’accordo in Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto”, ha scritto Zelensky su Telegram, definendolo “un risultato forte”. Poi il messaggio politico, calibrato ma inequivocabile: “Se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa”. 🔗 Leggi su Formiche.net

telefonata zelensky trump nuove vie per rafforzare la difesa aerea

© Formiche.net - Telefonata Zelensky-Trump. Nuove vie per rafforzare la difesa aerea

In questa notizia si parla di: telefonata - zelensky

Macron a New York, dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all'incontro con Zelensky – Il video

Ucraina, Trump vuole incontrare Putin e Zelensky «nei prossimi giorni». Ma il Cremlino frena sul leader ucraino. Telefonata tra Meloni e il presidente Usa

Meloni, teleFonata con Trump e Zelensky

telefonata zelensky trump nuoveTrump e Zelensky, telefonata dopo i blackout in Ucraina: segnali di una nuova fase nei rapporti Washington-Kiev - È durata oltre mezz’ora la telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avvenuta nel primo pomeriggio. Lo riporta thesocialpost.it

telefonata zelensky trump nuoveUcraina, telefonata tra Zelensky e Trump. 'Se ferma la guerra a Gaza può fermare anche Mosca' - Kiev ripristina luce e acqua dopo gli attacchi notturni. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Zelensky Trump Nuove