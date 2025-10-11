Telefonata Zelensky-Trump Nuove vie per rafforzare la difesa aerea
Una telefonata “molto positiva e produttiva”. Così Volodymyr Zelensky ha definito il colloquio avuto oggi con Donald Trump, nel tentativo di riaprire un canale diretto con la nuova amministrazione americana e rimettere gli Stati Uniti al centro della partita ucraina. “Mi sono congratulato con il presidente Trump per il successo e per l’accordo in Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto”, ha scritto Zelensky su Telegram, definendolo “un risultato forte”. Poi il messaggio politico, calibrato ma inequivocabile: “Se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa”. 🔗 Leggi su Formiche.net
