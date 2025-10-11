Telefonata Trump-Zelensky l' ucraino | Se Donald ha fermato la guerra a Gaza può fermare anche quella con Mosca discusso di fornitura missili Tomahawk

Il presidente ucraino si congratula con il tycoon per il raggiungimento di una "tregua" in Medio Oriente, invocando una mediazione anche in Ucraina; intanto però parla della fornitura di missili a lungo raggio con cui poter colpire il territorio russo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

