« Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa». Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Telefonata Trump-Zelensky, il leader ucraino: “Washington può fermare anche questa guerra”