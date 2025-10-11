Telefonata Trump-Zelensky il leader ucraino | Washington può fermare anche questa guerra
« Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa». Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
