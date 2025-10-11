Telefonata Trump-Zelensky difesa aerea e missili Tomahawk | ecco di cosa hanno parlato
Roma, 11 ottobre 2025 – Una mediazione Usa per trovare l’intesa con Putin e porre finale alla lunga ed estenuante guerra in Ucraina. Ufficialmente è stato questo l’obiettivo della telefonata di oggi fra Trump e Zelensky, ma secondo il sito Axios – che cita due fonti al corrente del colloquio – i due presidenti avrebbero discusso la possibilità che Kiev ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk. "Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni", ha fatto sapere Voldymyr Zelensky dopo aver parlato con Donald. Il colloquio è durato circa 30 minuti e le fonti hanno fatto sapere che non è stata presa alcuna decisione in merito ai Tomahawk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
