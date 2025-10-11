Telefonata Tajani-Rubio | Lavoriamo insieme per il ritorno degli ostaggi da Gaza
Una nutrita presenza internazionale, che sottolinea la convergenza dei due mondi, quello della democrazia e delle autocrazie, attorno al dossier medio orientale. Questo potrebbe essere il colpo d'occhio di lunedì, alla cerimonia per la firma della prima parte dell'accordo, predisposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per spegnere la guerra tra Israele e Hamas. L'importante momento si svolgerà a Sharm el Sheikh, città dove in questi giorni si sono tenuti i colloqui tra i rappresentanti del governo israeliano, i negoziatori del movimento terrorista Hamas, i mediatori americani e arabi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: telefonata - tajani
Gaza, Tajani segue Meloni dopo telefonata a Netanyahu: “Sofferenza della popolazione inaccettabile, accoglieremo 50 palestinesi” – VIDEO
Flottilla, Tajani dal Sannio lancia l’appello ad Israele. Poi la telefonata alla Meloni
Telefonata di mezz’ora con portavoce Flotilla, Tajani: vanno avanti
Ieri sera c’è stata finalmente la tanto attesa telefonata tra Tajani e Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. I due si sono parlati dopo giorni di contatti indiretti, e non è escluso che ci possano essere altri scambi oggi - facebook.com Vai su Facebook
Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano @SecRubio. Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli - X Vai su X
Tajani sente Rubio “Al lavoro per una rapida attuazione del Piano Trump” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio. iltempo.it scrive
Tajani: Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump - Italia e Stati Uniti lavorano 'insieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump' in ... Da notizie.tiscali.it