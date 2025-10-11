Telefonata Tajani-Rubio | Lavoriamo insieme per il ritorno degli ostaggi da Gaza

Una nutrita presenza internazionale, che sottolinea la convergenza dei due mondi, quello della democrazia e delle autocrazie, attorno al dossier medio orientale. Questo potrebbe essere il colpo d'occhio di lunedì, alla cerimonia per la firma della prima parte dell'accordo, predisposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per spegnere la guerra tra Israele e Hamas. L'importante momento si svolgerà a Sharm el Sheikh, città dove in questi giorni si sono tenuti i colloqui tra i rappresentanti del governo israeliano, i negoziatori del movimento terrorista Hamas, i mediatori americani e arabi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

