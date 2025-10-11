Teleassistenza e servizi a domicilio ricevuti oltre 3mila segnali di allerta | i casi
Oltre 40mila segnali di allerta, di cui quasi 3mila che hanno richiesto la verifica in prima persona dagli operatori, con la conseguente attivazione del personale dello Sportello Sociale Unico Integrato per mettere in moto la rete formata da servizi di emergenza, servizi sociali, associazioni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: teleassistenza - servizi
Ospedale virtuale: va avanti il progetto del Comune di Viareggio. Il progetto coordinerà in telemonitoraggio e teleassistenza i servizi sociosanitari affiancando le farmacie - facebook.com Vai su Facebook
Teleassistenza e servizi a domicilio, la sperimentazione del Comune di Ferrara si conclude con la risposta a 3mila segnali di allerta - Tra le situazioni critiche emerse c'è stata una misurazione anomala della temperatura all'interno di un appartamento, molto al di sotto della media. Come scrive cronacacomune.it
Assistenza gratuita a casa per gli anziani non autosufficienti di 41 comuni del Polesine. Come attivare il servizio - Offrirà servizi di assistenza domiciliare gratuiti ad anziani non autosufficienti dei 41 comuni dell'ex Ulss 18 il progetto attivato con fondi Pnrr ... Scrive ilgazzettino.it