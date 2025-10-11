Teleassistenza e servizi a domicilio ricevuti oltre 3mila segnali di allerta | i casi

Ferraratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 40mila segnali di allerta, di cui quasi 3mila che hanno richiesto la verifica in prima persona dagli operatori, con la conseguente attivazione del personale dello Sportello Sociale Unico Integrato per mettere in moto la rete formata da servizi di emergenza, servizi sociali, associazioni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teleassistenza - servizi

teleassistenza servizi domicilio ricevutiTeleassistenza e servizi a domicilio, la sperimentazione del Comune di Ferrara si conclude con la risposta a 3mila segnali di allerta - Tra le situazioni critiche emerse c'è stata una misurazione anomala della temperatura all'interno di un appartamento, molto al di sotto della media. Come scrive cronacacomune.it

teleassistenza servizi domicilio ricevutiAssistenza gratuita a casa per gli anziani non autosufficienti di 41 comuni del Polesine. Come attivare il servizio - Offrirà servizi di assistenza domiciliare gratuiti ad anziani non autosufficienti dei 41 comuni dell'ex Ulss 18 il progetto attivato con fondi Pnrr ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Teleassistenza Servizi Domicilio Ricevuti