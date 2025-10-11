Arezzo, 11 ottobre 2025 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino torna ad aprire le porte alla città con la nuova stagione teatrale 202526 dal titolo “Teatro alla Spina” presentata in occasione della manifestazione “Uno, nessuno e centomila”. Un cartellone eclettico a cura di Officine della Cultura insieme a Comune di Castiglion Fiorentino che intreccia musica, prosa, comicità, riflessione civile e spettacoli per famiglie, confermando il ruolo del teatro castiglionese come luogo d’incontro e di dialogo. Tra i protagonisti attesi Dario Brunori ospitato dall’Orchestra Multietnica di Arezzo, Jonathan Canini, Lodo Guenzi, Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci e Stefano Massini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro alla Spina, a Castiglion Fiorentino è tempo di una nuova stagione teatrale