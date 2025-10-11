Teatro alla Spina a Castiglion Fiorentino è tempo di una nuova stagione teatrale
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino torna ad aprire le porte alla città con la nuova stagione teatrale 202526 dal titolo “Teatro alla Spina” presentata in occasione della manifestazione “Uno, nessuno e centomila”. Un cartellone eclettico a cura di Officine della Cultura insieme a Comune di Castiglion Fiorentino che intreccia musica, prosa, comicità, riflessione civile e spettacoli per famiglie, confermando il ruolo del teatro castiglionese come luogo d’incontro e di dialogo. Tra i protagonisti attesi Dario Brunori ospitato dall’Orchestra Multietnica di Arezzo, Jonathan Canini, Lodo Guenzi, Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci e Stefano Massini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: teatro - spina
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26
Il Teatro Comunale Mario Spina riparte con Officine della Cultura
Nuova gestione per il teatro Spina: "Officine" sale sul palcoscenico
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26 L’11 e 12 ottobre, nell’ambito di “Uno, nessuno e centomila”, anteprima del cartellone 2025/26 con abbonamenti a prezzo ridotto e concerto itinerante dei Dixie Brothers http - facebook.com Vai su Facebook
Teatro alla Spina, a Castiglion Fiorentino è tempo di una nuova stagione teatrale - Arezzo, 11 ottobre 2025 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino torna ad aprire le porte alla città con la nuova stagione teatrale 2025/26 dal titolo “Teatro alla Spina” presentata ... Lo riporta lanazione.it
Teatro Mario Spina, la stagione si svela con una grande festa di strada - La nuova stagione del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è pronta a svelarsi al pubblico dando un ... Da msn.com