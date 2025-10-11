Teatro al Puccini lo spettacolo messo in scena da persone con disabilità

Firenze, 11 ottobre 2025 - C’è chi interpreta Raffaella Carrà e chi racconta barzellette. C’è chi prende i panni di Riccardo Cocciante e chi canta Imagine. C’è chi balla il valzer e chi interpreta Sister Act. Una festa collettiva di creatività, emozione e condivisione: tutto questo è la terza edizione di “Se il mondo si desse la mano”, in programma domenica 12 ottobre alle ore 16 al teatro Puccini di Firenze, uno spettacolo che vede protagonisti oltre 70 persone — fra 40 persone con disabilità, educatori, operatori, familiari e volontari — uniti sul palco per portare gli spettatori in un viaggio fatto di gag, canzoni, musica, gesti semplici che parlano al cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

