Teatro a Sala Umberto Non si fa così con Lante della Rovere e Iannace

Roma, 11 ott. (askanews) – Va in scena alla Sala Umberto di Roma, dal 16 al 19 ottobre, “Non si fa così”, con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace (testo di Audrey Schebat, traduzione di Virginia Acqua), per la regia di Francesco Zecca. Francesca e Giulio, in apparenza, sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un riconosciuto psicoanalista, commetta l’irreparabile. Per lei il comportamento di Giulio appare inspiegabile, non c’era stata alcuna avvisaglia. Perché allora? La commedia prende il via proprio dall’iniziale shock di Francesca e dalla necessità di comprendere il gesto che il compagno stava per compiere: abbandonare tutto, andare via per sempre, attaccato al lampadario della loro casa, sul tavolo della loro cucina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it