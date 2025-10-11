Tavernelle impianto crematorio Ufficiale | richiesto il referendum

La richiesta di ammissibilità del referendum per bloccare la realizzazione dell’ impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle è stata formalmente ufficializzata. Ieri mattina il Comitato promotore del quesito referendario, una delegazione di iscritti al comitato " Aria Nostra ", con Nicola Sciulli a coordinare il procedimento, si è recato a Palazzo del Popolo appunto per formalizzare il nuovo step attraverso cui i cittadini di Tavernelle, e non solo loro, chiedono all’amministrazione di fare marcia indietro su quel progetto. In realtà, sotto l’aspetto squisitamente tecnico, il referendum che si propone punta ad abrogare una delibera del 2007 dell’allora consiglio comunale – giunta Sturani – che prevede la localizzazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

