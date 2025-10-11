A Cervia il 20 luglio, a Lugo il 10 luglio, a Ravenna il 9 luglio, a Faenza il 2 luglio. Sono queste le date a partire dalle quali le imprese iniziano a lavorare per loro stesse e non per il fisco. I dati emergono dall’ Osservatorio nazionale di Cna "Comune che vai, fisco che trovi", giunto alla settima edizione e presentato ieri l’altro a Ravenna. Si tratta di uno studio che esamina la tassazione sulle imprese con attenzione alle differenze tra i territori; e, nonostante i progressi degli ultimi anni, le piccole imprese italiane continuano a sostenere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tassazione delle imprese: "Lavorano fino a luglio solo per pagare il fisco"