Tassazione delle imprese | Lavorano fino a luglio solo per pagare il fisco
A Cervia il 20 luglio, a Lugo il 10 luglio, a Ravenna il 9 luglio, a Faenza il 2 luglio. Sono queste le date a partire dalle quali le imprese iniziano a lavorare per loro stesse e non per il fisco. I dati emergono dall’ Osservatorio nazionale di Cna "Comune che vai, fisco che trovi", giunto alla settima edizione e presentato ieri l’altro a Ravenna. Si tratta di uno studio che esamina la tassazione sulle imprese con attenzione alle differenze tra i territori; e, nonostante i progressi degli ultimi anni, le piccole imprese italiane continuano a sostenere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Commercio, Confesercenti sonda il sentiment delle imprese: per sette su dieci lo spauracchio è la tassazione alta
Tassazione sulle imprese . Modena al 31° posto in Italia: 187 giorni di lavoro per le imposte
Confindustria Vicenza-Verona Caos dettato dalle regole: instabilità globale, tassazione diversa, norme che cambiano da Paese a Paese. In questo contesto le imprese restano il vero volano dell’economia. Riprendo una frase del Presidente Riello: “Per una - facebook.com Vai su Facebook
**Una tassa sulle imprese** I dazi versati dagli importatori americani possono affiorare nelle statistiche in tre modi. O si traducono in prezzi più bassi pagati ai fornitori esteri – con le imprese straniere costrette a ridurre i margini pur di non perdere quote di mer - X Vai su X
Presentato a Ravenna l’Osservatorio Tassazione Imprese coi sindaci del territorio: il Total Tax Rate in provincia varia dal 50,4% di Faenza al 55,1% di Cervia - È stato presentato ieri, giovedì 9 ottobre 2025, a Ravenna l’Osservatorio nazionale di CNA “Comune che vai, fisco che trovi”, giunto alla settima ... ravennanotizie.it scrive
CNA Enna: «Le imprese lavorano fino al 4 luglio solo per pagare le tasse» - «Un’impresa ennese deve lavorare fino al 4 luglio per poter finalmente iniziare a guadagnare per la propria famiglia». Si legge su start-news.it